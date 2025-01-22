神奈川県警高速隊（資料写真）神奈川県警高速隊は２２日、道路運送車両法違反（自動車登録番号標の表示義務違反）と道路整備特別措置法違反（不正通行）の疑いで、東京都町田市、無職の女（２２）を逮捕した。逮捕容疑は、昨年６月２日午前５時３５分ごろ、横浜市港北区の第３京浜都筑インターチェンジ（ＩＣ）でナンバープレートを付けずに乗用車を運転し、自動料金収受システム（ＥＴＣ）の車載器を搭載していないにもかかわ