Image: PREDUCTS スタンドではなくアームです。スマホ用スタンドはいろんなタイプが出揃っていますが、ほとんどは平置き型ですよね。自由に移動できる反面、平面にしか置けないので高い位置などで使うのは難儀します。ネジで固定するアームPREDUCTSの「マグネット・ガジェット・アーム」（税込9,900円）は、脚がなくネジでデスクなどに固定する珍しいタイプです。