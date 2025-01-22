１７日、特別展「馬−千年の権力の象徴地中海から江南まで」の会場。（蘇州＝新華社配信）【新華社南京1月22日】中国江蘇省蘇州市にある呉文化博物館でこのほど、中国とイタリアの協力による特別展「馬−千年の権力の象徴地中海から江南まで」が開幕した。馬をテーマにした油絵、版画、彫刻、馬具など120点（組）が中国とイタリアから集められている。古今東西の馬にまつわる文化を紹介し、中国・イタリア両国の文化的な理