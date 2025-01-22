女優の川島海荷が２２日までにＳＮＳを更新。プライベートショットを披露した。インスタグラムで「最近の私と犬様」とつづると、愛犬との自撮りショットや鏡越しショットなど、ナチュラルな姿の写真複数枚をアップ。愛犬のみが写った写真もあわせて公開された。この投稿にファンからは「海荷さんとワンちゃんのセットがとてもお似合いです」「ナチュ好き！！」「お肌綺麗（きれい）」「悩殺されました」「犬ちゃんも海荷さん