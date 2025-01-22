「XXOCOA(ショコア)」は、2025年バレンタイン新作スイーツとして、福岡県産あまおう、熊本県産和栗、沖縄県産マンゴー、長崎五島列島産天日塩、福岡県産八女茶を使用した九州産素材のボンボンショコラ5種を、店舗およびオンラインショップで販売開始します。 XXOCOA「ボンボンショコラ Bonbon de chocola from Kyushu」  価格：1,500円(税込)・5粒入り販売開始日：2025年1月14日(火)「XXOCOA(ショコア)」は、