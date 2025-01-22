バスケットボール男子の東アジアスーパーリーグ（EASL）A組のB1広島ドラゴンフライズは22日、エフピコアリーナふくやま（広島県福山市）で桃園パウイアンパイロッツ（台湾）と対戦。1次リーグ最終戦に臨んだ。チームは今月8日のサンミゲル・ビアメン（フィリピン）戦に94―63で勝利し、地元ファンの前でファイナル4進出を決めた。4勝1敗で迎えたこの日は、故障から復帰し3試合目のPG寺嶋良らが躍動し95―92で勝利。5勝1敗とし