ある土曜日、夫が急にいなくなり、だんだんと家出の可能性もあるのではと不安を抱えたユカリ。夫の部屋を検索してみると、女性ものの香水を購入した形跡が…。果たして夫は女性と逃げたのでしょうか？それとも…？ちなきち@電子書籍配信中(chinakichi72)さんがフォロワーさんの実体験を基に描いた『ある晴れた土曜日、夫が消えました』第4話です。ごらんください。 ©chinakichi72 ©chinakichi72