「本の街」東京・神保町の活性化を考えるシンポジウム「出版文化の神保町世界に飛翔（ひしょう）するために」（東京文化資源会議主催、神保町文化発信会議共催）が２２日、東京都千代田区の出版クラブホールで開かれた。シンポジウムの冒頭、活字文化議員連盟会長を務める上川陽子・前外相が「新しい活字文化の発展と進展に議員連盟として力を尽くしたい」とあいさつした。その後、官民学の関係者が集って東京の文化的な魅