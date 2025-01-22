「“おひとりさま”への圧が強い」これは、フランスで暮らす筆者がよく感じることです。誕生日パーティーや結婚式、旅行などは特にそうで、これらのイベントはパートナーか親しい友人と一緒に行動することが普通とされています。例えば、日本で1人旅をした際の経験をフランスの友人に話した時のこと。彼女の反応はこうでした。「1人で旅行？ すごい。勇気あるね！」彼女にとっては、旅先での体験談そのものよりも、日本の治安の良