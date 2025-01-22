Image: Choksawatdikorn / Shutterstock 猫の手ならぬ、プランクトンのうんちも借りたい温暖化対策。真面目な話、ここ数年のヤバい気候を経験すると、温暖化を緩和できそうな手段はなんでも使わなきゃっていう段階が近い気がします。そんな「なんでもやらなきゃ」のお手本のような温暖化対策が登場しました。それは、海洋を漂う動物プランクトンの「うんち」と一緒にCO2を海底へ沈めちゃえと