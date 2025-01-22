■「日本列島 大変身の旅」待望の新コーナー登場！人間誰もが経験する「大変身の瞬間」を街行く人にインタビュー！『髪形を変える』というオーソドックスなモノから？？？に変身など、様々な＜大変身エピソード＞が明らかに！スタジオではゲストの大変身エピソードとともに写真も公開！乞うご期待！■「1年たったらこうなりましたの旅・漫画家編」4月より密着取材中の熊本県立高森高等学校は、一昨年度、公立高校にして初の「マン