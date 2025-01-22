厚生労働省は22日、訪問診療などで患者がマイナ保険証を利用した際、過去の処方薬に関する医療機関への情報提供を不同意としたのに、誤って提供された事例が最大37人分あったと発表した。マイナ保険証を読み取るスマートフォンアプリの誤動作が原因で、再発防止策を講じた。不同意を選択したのに同意になった事例があるとの連絡が昨年12月、アプリを利用していた訪問看護ステーションからあり判明。開発した富士通の調査でプロ