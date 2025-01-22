内田彩が、現在放送中のTVアニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」のミュージックビデオを公開した。「Explosive Heart」は作詞・作曲を永塚健登が担当した、“爆発”をテーマにしたラブリーな楽曲。ミュージックビデオでは、アニメ作品からキズナレッドがヒーロー役に登場し、彼女のヒロインさながらの演技も楽しいコミカルな映像に仕上がっている。さらに、新曲「Explosive Heart」が、