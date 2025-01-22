韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー、モモ（ＭＯＭＯ）が２２日までに自身のＳＮＳを更新し、コーデショットを公開した。インスタグラムでグレーのハートマーク３つのみをつづると、コーデショット複数枚を披露。デコルテや二の腕があらわになったワンピースに、メタリックデザインのスニーカーを履いている。この投稿にファンからは「はあ、めっちゃ可愛（かわい）いたまらん」「ロングワンピ