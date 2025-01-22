スイーツ王国さっぽろ推進協議会は、2025年1月15日(水)【さっぽろスイーツコンペティション2025 〜neoいちごショートケーキ〜 Supported by 天下糖一プロジェクト】のグランプリ発表会を開催し、入賞5作品の中から、ル・パティシエ・フルタ加野 拓夢さんの作品をグランプリに選定しました。 さっぽろスイーツコンペティション2025 〜neoいちごショートケーキ〜 Supported by 天下糖一プロジェクト  スイーツ王国