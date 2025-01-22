チョコレートブランド cacaosic(カカオシック)の常設店を北千住マルイにて2025年1月23日(木)にオープンします。 cacaosic「初の常設店」  チョコレートブランド cacaosic(カカオシック)の常設店を北千住マルイにて2025年1月23日(木)にオープン。cacaosicでは初となるソフトクリームの販売をはじめ、今までのPOPUP STOREとは異なる商品の販売もおこないます。■cacaosic(カカオシック)  「シンプルで少し