ホテル「セトレハイランドヴィラ姫路」は、新たにテーマの違う4つの絶景「サウナ」＆「露天風呂」を2025年1月25日よりオープンします。 セトレハイランドヴィラ姫路「サウナ」＆「露天風呂」オープン  ホテル「セトレハイランドヴィラ姫路」は、新たにテーマの違う4つの絶景「サウナ」＆「露天風呂」を2025年1月25日よりオープン。  絶景「サウナ」＆「露天風呂」は、宿泊者の方々が滞在中に貸切で利用で