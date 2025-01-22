マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、パリ・サンジェルマン（PSG）との大一番に向けた意気込みを語った。21日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。今シーズン前半戦は11月に公式戦5連敗を喫するなど、まさかの大不振に陥ったマンチェスター・シティ。直近ではやや復調傾向にあるものの、2シーズンぶりの優勝を目指すチャンピオンズリーグ（CL）で置かれ