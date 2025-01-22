華やかな着物姿で登場した女優の吉岡里帆（32）が、幼少期の父との思い出を明かした。京都・大覚寺と縁があるという吉岡は、「幼少期に育った場所からとても近い場所にありました。（大覚寺の敷地内に）大沢池という美しい大きな池があって、父と一緒に絵を描きに行った思い出があります」と懐かしんだ。そんな吉岡は、東京国立博物館 平成館で行われた開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 ―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」