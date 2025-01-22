北大西洋条約機構（NATO）との連携を強化するため、日本政府はこのほど、ブリュッセルの在ベルギー日本大使館内に設置していたNATOの日本政府代表部を独立させた。新たに専任の大使として着任した伊沢修大使は22日、「防衛省とNATOの橋渡し役を担っていきたい」と述べた。【画像】NATOのサイバー演習に日本から過去最多参加背景に中国の台頭代表部は2018年、ブリュッセルにある在ベルギー日本大使館内に開設。大使は駐ベルギ