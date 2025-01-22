鳥インフルエンザの影響による殺処分が相次いでいることを受け、今後、卵の価格がさらに高くなることが心配されています。この動きに対し、卵の代替品にも注目が集まっています。名古屋に本社があるカゴメと、東京の植物由来の食品を扱うブランド「2Foods」が共同で開発したのが「EverEgg」です。ニンジンと白いんげん豆でできていて、卵は一切使っていないそうです。 スクランブルエッグのような食感を再現して