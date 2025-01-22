LINEMOベストプランVが2月1日から月額2970円で通話5分無料＋月間30GBに！ソフトバンクは22日、同社が提供しているオンライン専用ブランドの携帯電話サービス「LINEMO（ラインモ）」（ https://www.linemo.jp ）における料金プラン「LINEMOベストプランV」の改定を2025年2月1日（土）に行うとお知らせしています。改定に伴って現在実施中の「LINEMOベストプランV 30GBがおトクキャンペーン」は1月31日（金）をもって終了します。改