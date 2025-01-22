第2回日本ホラー映画大賞を受賞し、その受賞作を長編化した映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』で商業デビューを果たした近藤亮太監督。anan2428号「NEXT!」特集にご登場いただいた監督の、本誌では書き切れなかった拡大版インタビューをお届け！ 恐怖表現のこだわりから、ご自身のホラー原体験まで、いろいろお話いただきました。『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』は背水の陣的な気持ちで作りました。――まず