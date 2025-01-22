「チョンってすなよ」のギャグで人気のお笑いコンビ、ちゃんぴおんずが１８日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」に出演。収録中に２回続けてマジ喧嘩していたことが暴露された。日本一おもしろい大崎と大ちゃんによるコンビ芸が持ち味だが、ＭＣの明石家さんまは「前回来た時、１０分の休憩時間に揉めたらしいんや」と暴露。昨年１１月１６日のオンエア回で、収録の合間にコンビ芸の展開を相談する中で、喧嘩に発展