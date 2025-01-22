ストライプインターナショナルが展開するブランド｢Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)｣では、バレンタインだけの特別なコレクションを、2025年2月1日(土)より全国の店舗およびECサイト｢STRIPE CLUB｣にて発売いたします。たくさんのリボンを飾った、キュートなバッグやポーチが全3型​ラインアップ。ぜひこの機会にチェックしてみてください。​ バレンタイン限定の特別なコレクションが登場