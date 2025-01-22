冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２２日、横浜市でフィギュアスケート選手権大会の男女決勝、盛岡市でスピードスケート選手権大会の男女１０００メートルと女子３０００メートル、男子５０００メートル、北海道苫小牧市でアイスホッケー選手権大会の２回戦が行われた。アイスホッケーは渋川工（群馬）が清水（北海道）に敗れた。渋川工は２回戦で優勝候補の一角・清水（北海道）に０―