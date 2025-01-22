１７日、品味春城麺食坊の店内で撮影したしん粉細工。（天津＝新華社配信／于長華）【新華社天津1月22日】中国天津市武清区の菓子店「品味春城麺食坊」は20種類を超える小麦粉加工食品を提供するほか、福袋、モモ、トラ、ザクロ、ニシキゴイ、花などをかたどった面塑（しん粉細工）と飾り蒸しパンの花饃（ホワモー）作りを手がける。実用性と芸術性を備え、満1歳や長寿のお祝い、結婚、引っ越し、開店などの際に贈る品と