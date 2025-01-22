©️ABCテレビ 京都府宇治市に“モアイ像”があることを、あなたは知っていただろうか？A.B.C-Zの塚田僚一と、ABCテレビの古川昌希アナウンサーが調査したところ、このモアイ像に西日本最大級の軍事施設が関係していることが判明。2人が、“世界のミステリー”を解き明かした!? 【動画】未公開映像を大公開。京都・宇治の“モアイ像”に隠された、もう1つの謎が明らかに！ ©️ABCテレビ &#