「マイナ保険証」を使った医療情報の提供について、本人が同意していないのに医療機関に情報が漏れる事案が最大73件起きたと、厚生労働省などが22日発表した。訪問診療や訪問看護で医療従事者がスマートフォンで使うアプリにプログラムの不備があったという。【写真】なぜ「マイナ保険証」に移行するの？漏れた情報は、過去の処方薬に関する調剤日や薬品名、調剤量などで、最大37人分の計73件。マイナ保険証は、医療機関や薬