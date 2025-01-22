とたが、本日配信リリースの新曲「曇りの月」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】とた、幻想的でスノーファンタジーな映像の「曇りの月」MV） 同曲は、ノーシンピュアのWEB CMに書き下ろした楽曲。とたならではの比喩表現を取り入れ、女性目線での深層的な共感を呼ぶ歌詞が綴られたミディアムナンバーだ。 MVでは、CMと同じく小宮山莉渚が主演を務めた。関東近郊の雪原で撮影された同映