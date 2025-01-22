きちんと感を大事にしたいお仕事シーンは、上品さを前提とする美人百花系ファッションにお任せ。上品で華やぎがあるので全方位から好印象で、どんなときも失敗知らず。今回は上司や取引先などと一緒の食事会がある日におすすめなコーデをご紹介♪上司や取引先などと一緒の食事会の日は何を着るのが正解？シャギー素材のボウタイをのぞかせて可愛げをプラス出典: 美人百花.com相手