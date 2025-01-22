MAWは、スマホやPCから簡単にオリジナルグッズを1個から作成できるオンラインサービス『ME-Q』を運営しています。『ME-Q』は、推し活グッズや記念品、プレゼント、ノベルティなど、SNSで話題のアイテムを幅広く取り扱っており、自分だけのオリジナルデザインを簡単に形にできるのが特徴です。 ME-Q 『ME-Q』は、推し活グッズや記念品、プレゼント、ノベルティなど、SNSで話題のアイテムを幅広く取り扱っており、自分だけ