演出家の横内謙介氏が２２日、都内で歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２月２〜２５日）の昼の部「きらら浮世伝」の取材会に中村勘九郎、中村七之助と出席した。現在、放送中のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）で注目される江戸のメディア王・蔦屋重三郎を勘九郎が演じる歌舞伎版「べらぼう」だ。１９８８年に銀座セゾン劇場で１８代目中村勘三郎さん（当時は勘九郎）が重三郎を演じて原田大二