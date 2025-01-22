A-Stageは、新製品となるオーブントースター「爆速リベイクトースター」を、応援購入サービス「Makuake (マクアケ)」にて先行販売中。 A-Stage「爆速リベイクトースター」  A-Stageは、新製品となるオーブントースター「爆速リベイクトースター」を、応援購入サービス「Makuake (マクアケ)」にて、先行販売中です。■新製品の特長・爆速発熱でトースト1枚約90秒！最速を追究したトリプルカーボンテクノロジーを搭載