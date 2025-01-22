「日本名門酒会」は、2025年2月3日(月)に、『立春朝搾り』を全国の日本名門酒会加盟酒販店にて販売します。 日本名門酒会『立春朝搾り』  価格： 1,980円(税込)予約締切日： 令和7年1月23日(木)発売日： 令和7年2月3日(月)販売元： 日本名門酒会加盟蔵全国41蔵販売先： 日本名門酒会加盟酒販店 「日本名門酒会」は、2025年2月3日(月)に、『立春朝搾り』を全国の日本名門酒会加盟酒販店に