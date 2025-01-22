筑波大から湘南に新加入したＭＦ田村蒼生（２２）が２２日、キャンプ地の鹿児島からオンライン取材に応じ、プロと大学との差などを明かした。昨季、天皇杯２回戦で町田を破る“ジャイアントキリング”にも筑波大の一員として貢献した田村は、プロ初のキャンプを「チームの約束事や、その中でも自分のアピールがどれだけできるかのさじ加減など、考えることが多くてすごく頭が疲れるな、という印象です」と語った。現在は就任４