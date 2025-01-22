ついに息子の入院初日を迎えた 河野りぬ@子育て&鬱経験エッセイ(@rinu.illustjob)さん。病院では、さまざまな事情を抱えた子どもたちや保護者がいる光景を目の当たりにします。そこで河野りぬ@子育て&鬱経験エッセイさんが感じたことは？『息子に目の障害が見つかった話』第27話をごらんください。 ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjo