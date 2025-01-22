LINEリサーチを運営するLINEヤフーは2024年11月、全国の中高生を対象に「将来いちばんなりたい職業」について調査を実施した。この記事では「男子中学生」のなりたい職業ランキングとその理由を発表。過去のランキングとも比較しながら、その変遷をたどってみよう。男子中学生のなりたい職業ランキング、1位は？2024年の男子中学生の「なりたい職業ランキング」では、1位に「スポーツ選手」、次いで「国家公務員・地方公務員」「Yo