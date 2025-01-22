イタリア創業のコーヒー器具メーカー「ビアレッティ」は、1月24日（金）から、Netflixシリーズ『イカゲーム』とコラボレーションしたコレクションを、公式サイトや楽天市場などで発売する。【写真】カラフルでおしゃれ！コラボアイテム一覧■『イカゲーム』の世界観を表現今回発売されるのは、456人のプレイヤーが生き残りをかけて巨額の賞金を目指すサバイバルゲームの物語『イカゲーム』と、100年以上コーヒーの世界を革新