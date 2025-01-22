女子シングルス準々決勝でプレーするイガ・シフィオンテク＝メルボルン（共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第11日は22日、メルボルンでシングルス準々決勝が行われ、女子で初優勝を目指す第2シードのイガ・シフィオンテク（ポーランド）がエマ・ナバロ（米国）に6―1、6―2でストレート勝ちした。第19シードのマディソン・キーズ（米国）も準決勝に進んだ。男子は昨年優勝のヤニク・シナー（イタリア）がアレック