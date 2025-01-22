元モーニング娘。の女優・久住小春（32）が21日、自身のインスタグラムを更新。オーストラリア旅行での思い出ショットを公開し、話題を集めている。10日の投稿でオーストラリアを訪れたことを明かしていた久住。この日は「年末年始の載せてない写真」と書き出し、ピンクのタンクトップにジーンズ、キャップを着こなした見返り姿の写真を投稿した。続けて、コーデについて「ピンクのtopsは現地調達で、オーストラリアブランド