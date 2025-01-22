CVLTEが4月25日に台北・華中露營場で開催されるライブイベント＜浪人祭 6.5 屆｜山陀散去. 春風徐來＞に出演することが決定した。自身初の台北公演となる。◆CVLTE 画像 / 動画CVLTEは2月10日、タイ・バンコクのKBank Siam Pic-Ganesha Theatreで開催される＜「JAPAN EXPO THAILAND」10周年記念ツーマンライブ (w/羊文学)＞への出演も決定している。■台北ライブイベント＜浪人祭 6.5 屆｜山陀散去. 春風徐來＞2025年4月25日(金)