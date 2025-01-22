◆大相撲▽初場所１１日目（２２日、東京・両国国技館）大関・豊昇龍（立浪）が３敗を守り、優勝に望みをつないだ。土俵上で２敗の幕内・千代翔馬（九重）とにらみ合い。気合十分での立ち合いは鋭い出足。左四つで上手を引くと右から投げを連発。さらに右から振り回すような投げを放ち、寄り倒し、「しっかり集中していた」と汗をぬぐった。１２日目には首位で１敗の幕内・金峰山（木瀬）と対決する。「まだ（相手は）見てい