県産キウイフルーツの甘さや見た目の良さを競う品評会が県庁で開かれました。 この品評会は県産キウイフルーツの品質向上や消費拡大などを図ろうと、県などが毎年開いているもので今年で３６回目です。 出品されたのは、甘みと酸味のバランスが良い「ヘイワード」で生産者自慢のキウイフルーツ２０点が出品されました。 県産キウイフルーツの昨年度の収穫量は８９３トンで全国５位。その約９割が