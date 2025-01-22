去年１年間に負債額１０００万円以上を抱えて倒産した企業は１３１件で前の年より６件減少しましたが過去１０年で２番目の多さとなりました。 東京商工リサーチ前橋支店によりますと、去年１年間に負債額１０００万円以上を抱えて倒産した県内企業は１３１件で、前の年の１３７件に次いで、過去１０年で２番目の多さとなりました。 負債総額は、前の年より０.３％減の１７７億８００万円で、１０億円以上の大型倒産は前の