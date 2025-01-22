【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、メラニア夫人らと首都ワシントンのワシントン大聖堂で新大統領就任の公式行事である礼拝に参加した。大聖堂の主教が礼拝中、ＬＧＢＴＱ（性的少数者）や移民の人々への憎悪をあおるトランプ氏に「慈悲」を諭す場面があった。マリアン・エドガー・バッデ主教は説教の中で、トランプ氏が根拠なく「凶悪犯罪者」と呼ぶ移民について、「彼らは米国市民ではないかもしれない
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