子どもを預けながらテレワークできるスペース「子連れオフィス」が鹿児島県の垂水市にでき、22日、開所式がありました。 垂水市では昨年度から、子育て中の人が自宅などで働くテレワークを支援しようと「テレワーカー養成講座」を無料で開いています。 22日に開所式があったのは、市の子育て支援センターの2階の「子連れオフィス」です。利用できるのは現在、養成講座を受けている5人で、月