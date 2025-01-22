SUPER BEAVER¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥Ó¡¼¥Ð¡¼LOCKS!¡×¡£1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¼õ¸³À¸¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SUPER BEAVER¡Êº¸¤«¤é¾å¿ù¸¦ÂÀ¡¢Æ£¸¶¹­ÌÀ¡¢½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡¢ÌøÂôÎ¼ÂÀ¡Ë¡½¡½Æ£¸¶¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉÔ°Â¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤¿¡×½ÂÃ«¡§ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÏÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À²æ