記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月22日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は22日、米国側がパナマ運河を取り戻すと発言したことに関し、中国はパナマのムリノ大統領の「パナマの主権と独立は議論の余地がなく、運河はどの大国の直接的または間接的な支配も受けない」との主張に賛同すると表明した。毛氏は、中国は運河の管理運営に関与しておらず、運河の問題に干渉したこと