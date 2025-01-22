全国高校スケート・アイスホッケー選手権第３日（２２日・コーセー新横浜スケートセンターほか＝読売新聞社共催）――フィギュアスケート女子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の島田麻央（愛知・中京大中京通信制１年）がフリーで１４３・１６点をマークし、合計２１４・９８点で初優勝を果たした。男子は中田璃士（りお）（同１年）がＳＰに続いて１位となり、合計２２６・５２点で制した。「中京」の文字背負う思い既に日